De Letse basketbalcoach Roberts Stelmahers, die begin juli door ZZ Leiden Basketball werd gecontracteerd, komt toch niet naar Leiden. Stelmahers heeft een contract getekend bij de Tsjechische club Nymburk. Dat team werd afgelopen seizoen kampioen van Tsjechië.

ZZ Leiden voorzitter Marcel Verburg kreeg het nieuws enkele dagen geleden van Stelmahers te horen en is stomverbaasd over de handelswijze van de Let. "Hij heeft met z'n volle verstand begin juli een contract met ons getekend en blijkbaar nu ook bij een andere club. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt."

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball tekende op 4 juli een contract van een jaar met Roberts Stelmahers die de afgelopen drie seizoenen hoofdcoach was van Kalev Cramo uit Estland. Met die club werd hij in 2020 en 2021 kampioen van Estland. Stelmahers zou de naar Duitsland vertrokken coach Geert Hammink opvolgen.

"We hebben Stelmahers en ook Nymburk aangeschreven", vertelt Verburg. "Onze inzet in die brief is dat we hem aan zijn contract willen houden, maar nu heeft Nymburk hem gisteren toch als hun nieuwe coach gepresenteerd. Dus het lijkt erop dat we dat station zijn gepasseerd." ZZ Leiden is niet van plan om Stelmahers zomaar voor een appel en een ei te laten gaan. "Hij lijkt te denken dat dit allemaal zomaar kan, maar we hebben een contract en dat betekent natuurlijk gewoon iets", aldus Verburg.

De komende weken moet ZZ Leiden dus op twee podia acteren. Een mogelijk juridische strijd met Stelmahers, maar ook staat de voorbereiding van de kwalificatiewedstrijden op punt van beginnen, "Dat start over een week of drie", zegt Verburg die dus maar heel weinig tijd heeft om een nieuwe coach aan te trekken.