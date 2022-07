De Raad van State buigt zich vrijdag 5 augustus over de vergunning die de gemeente Leiden heeft verleend voor de komst van een hostel met 92 slaapplaatsen. Een omwonende is het niet eens met die vergunning. Hij vreest voor geluidsoverlast en vindt dat het geluidsonderzoek niet goed is uitgevoerd door de gemeente.

De rechtbank in Den Haag gaf de omwonende in een tussenuitspraak gelijk wat betreft het geluidsonderzoek en gaf het college de gelegenheid om de gebreken in de omgevingsvergunning te herstellen. Daarop heeft het college extra geluidsonderzoek gedaan. Dat was genoeg voor de rechtbank om de omgevingsvergunning in stand te laten. De vergunning is verleend voor de panden op Levendaal 2 en Steenschuur 16.