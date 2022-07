Op Curaçao hebben reddingswerkers van politie, brandweer en defensie een levenloos lichaam gevonden. Het lichaam werd gevonden ten zuiden van Seru Bientu, waar sinds woensdag de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden wordt vermist. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Of het lichaam van de Nederlandse toerist is, is niet bevestigd. De man ging dinsdag een wandeling maken in het westelijke deel van het eiland, in de buurt van Jeremi en de Christoffelberg. Toen hij niet terugkeerde, werd er alarm geslagen. Er waren grote zorgen, omdat de Leidenaar maar 1 liter water bij zich had.

Dresden is samen met zijn gezin met vakantie op het eiland. Hij ging tot nu toe elke ochtend wandelen met één van zijn kinderen. Dinsdag ging hij alleen op pad. Er is onder meer gezocht door de politie, vrijwilligers en militairen. Ook is een helikopter van de Kustwacht ingezet en hebben drones boven het gebied gevlogen.