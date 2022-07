Een bedrijfsbusje is zaterdagmiddag door nog onbekende oorzaak deels in de sloot beland langs de A4. De bestuurder reed de berm in, miste op een haar na een schakelkastje en kwam in de sloot langs de snelweg tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond plaats net voorbij de oprit van de A4 ter hoogte van recreatiegebied Vlietland. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gevist en weggesleept.