Er is de komende weken van alles te zien in de Leidse Hortus botanicus. De ene na de andere bijzondere plant is of komt er in bloei. Nadat enkele weken geleden half Nederland zich vergaapte aan de beelden van de enorme Amorphophallus titanum, komt er binnenkort een tweede exemplaar in bloei.

De bloeiwijze van dit exemplaar van de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant, staat op het punt om zich te openen. Bij de Amorphophallus titanum bloeit nóg een bijzondere plant. De Araceae Leucocasia gigantea, oftewel 'Thai Giant'.

De penisplant is niet de enige bijzondere plant die momenteel in de hortus is te bewonderen. Bij de ingang, voor de Clusiustuin, bloeit Chinese ruit. Deze prachtige plant met fijne, geveerde bladeren en lilapaarse bloemen komt van nature voor in China. Opvallend zijn de roomwitte meeldraden. Hij is winterhard en lokt vlinders en insecten.

Ook in de buitenvijver staat een opvallende plant in bloei. Het gaat om blaaskruid. Een van de inheemse vleesetende planten in Nederland met ondergedompelde blaasachtige vallen.

De hele maand augustus is de oudste botanische tuin van Nederland op woensdagavonden tot 21.00 uur geopend. Ook zijn er extra activiteiten, zoals rondleidingen, muziekvoorstellingen en tentoonstellingen. Ook het schaalmodel van de James Webb Space Telescope staat de komende tijd in de Wintertuin en is daar tot 15 augustus te zien.