De avond die de gemeente Leiden had georganiseerd in verband met de schotenregen die op 7 juli werd afgevuurd op een woning aan de Sparrenrode in de Merenwijk gaat niet door. Er hebben zich nauwelijks omwonenden aangemeld, zo vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Burgemeester Lenferink had de avond laten organiseren omdat hij er vanuit ging dat zo'n gebeurtenis de nodige impact heeft op de buurt. Dat lijkt dus mee te vallen. Inhoudelijke vragen over het strafrechtelijk onderzoek zouden overigens niet beantwoord worden, omdat het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie nog gaande is.