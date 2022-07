Bewoners van de Agrippinastraat in de wijk Roomburg willen toch meer groen in hun wijk. Begin dit jaar kreeg de gemeente Leiden twee reacties op een voorstel tot vergroening van de straat tussen de Besjeslaan en de Liviuslaan. Hieruit trok de gemeente de conclusie dat er weinig behoefte was om de straat verder te vergroenen. Maar dat bleek er toch te zijn.

Voor een aantal bewoners was het namelijk niet duidelijk dat ze moesten reageren en andere bewoners hadden het eerste voorstel nooit ontvangen. Daarop heeft de gemeente het vergroeningsproject weer opgestart en kreeg dit keer genoeg respons.

De bewoners laten weten blij te zijn dat dit deel van de straat wordt vergroend. Wel zijn er enkele aandachtspunten. Zo willen de bewoners onder meer dat er rekening wordt gehouden met de parkeerdruk in de straat en de aanbiedplekken van de minicontainers. Ook moet er genoeg ruimte overgelaten worden voor zitjes en stoelen op de stoep.

De gemeente heeft de opmerkingen verwerkt in een nieuw conceptontwerp. De bewoners kunnen hier tot 5 september op reageren. Daarna wordt er een definitief ontwerp gemaakt.