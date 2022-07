Julius Terpstra, wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn, heeft een bezoek gebracht aan de opvang van Oekraïners aan de Schipholweg. Hier is met hulp van de verhuurder en een gift van Leiden helpt Oekraïne de parkeerplaats omgevormd tot een ontmoetings- en speelplek.

Op de parkeerplaats staan nu picknicktafels en bloembakken, er kan een potje basketbal gespeeld worden en er is een rookplek aangelegd. Een aantal bewoners heeft werk gevonden in Leiden en omgeving en de meeste kinderen gaan naar school. Vrijwilligers van Bike4Leiden zijn daarom hard aan het werk om iedereen van een goede fiets te voorzien.

"In april zijn we begonnen om fietsen in te zamelen voor Oekraïense kinderen in de opvanglocaties", zegt vrijwilliger Kees Zitman. "Op de Schipholweg hebben inmiddels alle scholieren een fiets gekregen. Ook op de Houtlaan hebben de meeste scholieren al een fiets. Verder hebben de Oekraïners die een fiets nodig hebben naar hun werk een fiets gekregen. Totaal hebben wij nu zo'n 110 fietsen in bruikleen gegeven."

300 fietsen

De vrijwilliger sturen de Oekraïners niet met oude wrakken de weg op. "Alle fietsen worden eerst nagekeken voor ze ter beschikking worden gesteld. Geen lekke banden, goede remmen, een bel en een goed slot zijn minimum vereisten", aldus Adri van Melis. "Vijf vrijwilligers maken alle fietsen rijklaar. Die kleine reparaties kosten al gauw vijfentwintig euro per fiets, dus behalve gebruikte fietsen zijn ook donaties welkom."

Op dit moment zijn er twee locaties in Leiden voor de opvang van Oekraïners, begin augustus opent de derde op de Lammenschansweg en in oktober de vierde op het Stationsplein. Bike4Leiden verwacht in totaal zo'n driehonderd fietsen nodig te hebben.