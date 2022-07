De uit Rusland gevluchte schrijver Maxim Osipov gaat vanaf september college geven aan de Universiteit Leiden. De auteur van de verhalenbundel 'De wereld is niet stuk te krijgen' gaat vertellen over Russische literatuur, zijn eigen werk en de politieke situatie in Rusland.

Na kritiek op de oorlog in Oekraïne zag hij zich genoodzaakt zijn vaderland te verlaten. De Universiteit Leiden nodigde hem uit om een jaar lang gastschrijver te zijn. Op 8 september begint hij met een lezing voor genodigden, daarna zijn er wekelijks werkcolleges.

Otto Boele, hoofddocent Russische Studies: "Die gaan onder meer over het Russische korte verhaal in de afgelopen 200 jaar. Ze zijn bestemd voor studenten van de universiteit. Dat kunnen studenten Russische Studies zijn, maar ook bijvoorbeeld studenten medicijnen. Osipov is behalve schrijver namelijk ook cardioloog en hij schrijft over zijn werk in een provinciaal ziekenhuis."

In Rusland won Osipov (geboren in 1963) verscheidene literaire prijzen. Zijn werk is in Nederland en de rest van Europa zeer positief ontvangen. Zijn Nederlandse vertalers, Yolanda Bloemen en Seijo Epema, werken nu aan de vertaling van een tweede verhalenbundel: 'Kilometer 101'. Deze moet in september verschijnen.

Aangrijpend

"In zijn nieuwe boek beschrijft hij het leven in de provinciestad Taroesa, de stad waarvan hij houdt en waar hij werkzaam was als cardioloog", zegt Yolanda Bloemen, die in Leiden studeerde en er woonachtig is. "Het is aangrijpend deze teksten te vertalen nu hij deze stad, zijn land, zijn vrienden en patiënten heeft moeten verlaten."

De Universiteit Leiden heeft zich al eerder ingespannen voor andersdenkenden die in de knel kwamen. Zo deed zij begin jaren '70 haar best om de gevangen genomen politieke activist Vladimir Boekovski uit de Sovjet-Unie vrij te krijgen. Ze nodigde hem uit om zijn biologiestudie in Leiden voort te zetten, maar na zijn vrijlating in 1976 ging hij naar Cambridge.