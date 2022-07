De enige lift van een woningcomplex voor 55-plussers, het Lambertushof in Leiden, is sinds zondag kapot. Het complex is eigendom van woningcorporatie De Sleutels. Veel van de senioren die in het complex wonen zijn slecht ter been en afhankelijk van de lift. Een woordvoerder van De Sleutels laat weten dat de lift niet meer werkt omdat er een onderdeel kapot is.

Bewoners van het complex vertelden Sleutelstad dat de reparatie van de lift lang op zich liet wachten. Een aantal bewoners kan sinds zondag hun etage niet meer verlaten, omdat zij dusdanig slecht ter been zijn, dat ze geen gebruik meer kunnen maken van een trap. Installatiebedrijf Kone Nederland moest het vervangende onderdeel uit Duitsland laten overkomen. Volgens een woordvoerder van De Sleutels wordt de lift woensdagmiddag gerepareerd. De bewoners kregen woensdag ook een brief waarin de woningcorporatie aanbood te helpen met de boodschappen. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden