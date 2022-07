De 120 statushouders en nareizigers die de gemeente Voorschoten in ieder geval voor zes maanden opvang biedt, zijn dinsdag aangekomen. Ze hebben hun intrek genomen in het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw aan de Veurseweg.

De crisisnoodopvang is geregeld door de gemeente Voorschoten in samenwerking met het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA). De statushouders, dat zijn asielzoekers met een vergunning voor verblijf, en de nareizigers wonen tijdelijk in het hotel totdat zij in een andere gemeente een woning krijgen toegewezen of met hun gezin herenigd kunnen worden.

Er is landelijk een groot tekort aan opvangplekken bij de asielzoekerscentra (azc's). Veel plekken in de azc's van het COA worden nu nog 'bezet' gehouden door statushouders die wachten op een permanente woning. Door het organiseren van tijdelijke opvang wil de gemeente Voorschoten bijdragen aan het ontlasten van de azc's en het versnellen van het integreren van de statushouders in de Nederlandse samenleving.

Om de tijdelijke opvang voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden vrijwilligers uit het dorp gezocht. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden bij Vrijwillig Voorschoten, of VluchtelingenWerk Nederland. Inwoners kunnen zich ook aanmelden als taalmaatje via het Taalhuis in de bibliotheek. Opgeven kan via 071 - 561 56 78, of per mail via taal@obvw.nl.