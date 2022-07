Museum Naturalis krijgt er weer een dino bij. Medewerkers hebben samen met The University of Manchester en The Children's Museum of Indianapolis dinobotten gevonden in de Verenigde Staten. Ze worden momenteel opgegraven. De vondst wordt verdeeld over de betrokken partijen, maar wat er precies naar Naturalis komt is nog niet bekend.

"Ik hoop dat het de langnek wordt", zegt Naturalis medewerker Yasmin Grooters, die bij de opgravingen aanwezig was en werkt in het Dinolab van het museum. De vondst is voorlopig nog niet te bezichtigen in Naturalis. "Over een of twee jaar komen de botten onze kant op en dan kunnen we ermee aan de slag in het lab."

Voorlopig liggen de botten nog ergens in Amerika. De exacte locatie is strikt geheim. Grooters: "Er zijn mensen genoeg die geld willen verdienen met de verkoop van dinobotten. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we vertellen niet waar ze liggen, om te voorkomen dat de botten gestolen worden."

Behalve de staart van een langnek zijn er ook botten opgegraven van vleeseters. "Het zou dus kunnen dat onze dino is opgegeten, maar dat onderzoeken we nog."