Voormalig gynaecoloog Jos Beek uit Leiderdorp was langer actief dan gedacht. Dat meldt het Alrijne Ziekenhuis. Beek heeft van 1973 tot 1998 zijn fertiliteitspraktijk gehad in het Elisabeth Ziekenhuis, een voorloper van Alrijne Ziekenhuis.

In eerste instantie kwam uit onderzoek naar voren dat Beek tot zeker 1990 vruchtbaarheidsbehandelingen heeft uitgevoerd. Dat blijkt nu dus tot 1998 te zijn. Dit betekent dat er mogelijk meer mensen zijn die een link met de in 2019 overleden gynaecoloog hebben. De gynaecoloog heeft in die tijd zeker 41 kinderen verwekt met zijn eigen zaad, blijkt uit het onderzoek.

Het Alrijne Ziekenhuis vraagt mensen die denken een donorkind van Beek te zijn of door de gynaecoloog te zijn behandeld, contact op te nemen met het ziekenhuis. "Openheid is belangrijk voor donorkinderen en hun ouders", zegt Peter Jue van de raad van bestuur van Alrijne. "Eens te meer omdat uit het onderzoek bleek dat Jos Beek drager was van een zeldzame erfelijke aandoening."

Contact opnemen met het ziekenhuis kan via het informatiecentrum. Dat is bereikbaar via 071-5829259 of door te mailen naar informatiecentrum@alrijne.nl.