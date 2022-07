Twee Leidse zwagers zijn dinsdag door de Haagse rechtbank tot zeven jaar cel veroordeeld wegens drugshandel. De twee waren betrokken bij een drugslab in Hoogmade. De straffen tegen de twee zwagers komen overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Tegen de vader van één van de zwagers was 2,5 jaar cel geëist. Het OM zag hem als de financiële man op de achtergrond. Maar daar zag de rechtbank niet genoeg bewijs voor en sprak de man vrij.

Bij een inval in Hoogmade eind december 2019 stuitte de politie in het drugslab op 300 liter xtc en grondstoffen voor xtc, speed en crystal meth. Hier werden DNA-sporen van Erwin D. (46) en zijn 47-jarige zwager Izaac C. gevonden.

De politie kwam de mannen op het spoor door de telefoons die ze gebruikten. Dit waren zogenoemde EncroChat-telefoons. Deze versleutelde telefoons waren gehackt door de Franse veiligheidsdiensten. Hier heeft de Nederlandse politie ook veel criminele informatie uit kunnen halen.

Toen er in december 2019 een partij met grondstoffen voor een drugslab vanuit Polen naar Nederland werd gebracht, kon de politie de hele operatie volgen en vaststellen welke rol D. in die transporten speelde.