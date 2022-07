Ignas Snellen wordt de nieuwe wetenschappelijk directeur van het sterrenkundig instituut van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Snellen neemt op 16 augustus de leiding over van Huub Rottgering en is aangesteld voor een periode van vier jaar.

Decaan Jasper Knoester van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen reageert verheugd op de aanstelling van Snellen. "Het is mooi dat een zo succesvol onderzoeker de interesse heeft zo'n grote bestuurlijke taak op te pakken."

Ignas Snellen is hoogleraar observationele astrofysica. In juni ontving hij de Spinozapremie voor zijn onderzoek naar planeten die om een andere ster draaien dan de zon. De Spinozapremie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is de belangrijkste wetenschapsprijs van ons land.

