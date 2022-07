Een voertuig zonder kenteken is dinsdagmiddag grotendeels door een brand verwoest. Het voertuig stond geparkeerd op de parkeerplaats bij de wielervereniging aan de Willem van der Madeweg in Leiden. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste de vlammen.

De brand is waarschijnlijk begonnen op één van de stoelen. Ondanks het ontbreken van de kentekenplaten is door de politie vastgesteld dat het voertuig niet als gestolen stond gesignaleerd. De precieze oorzaak van de brand is niet bekend.