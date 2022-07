De gemeente Leiden organiseert donderdag een informatiebijeenkomst naar aanleiding van de beschieting van een huis in de Sparrenrode in de nacht van 6 op 7 juli jongsleden. Burgemeester Lenferink wil ongeruste bewoners zo de gelegenheid geven om hun zorgen kenbaar te maken en vragen te stellen. Na de beschieting werd in de directe omgeving een vluchtmotor met Bulgaars kenteken en een Kalasjnikov AK-47 machinegeweer aangetroffen.

"In verband met het lopende onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie kunnen tijdens de bijeenkomst geen inhoudelijke vragen over het strafrechtelijk beantwoord worden", schrijft Lenferink in een brief aan de buurt. Na de beschieting werd de woning voor twee weken gesloten. Aansluitend heeft Lenferink die sluiting verlengd. De burgemeester is wegens vakantie zelf niet bij de bijeenkomst en laat zich vervangen door locoburgemeester Julius Terpstra. Ook is de wijkregisseur aanwezig, net als de politie, woningcorporatie Ons Doel en Slachtofferhulp. De bijeenkomst wordt gehouden van 17.30 tot 18.30 uur op donderdag 28 juli in het Stadskantoor aan de Bargelaan 190.