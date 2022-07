Het groot onderhoud aan de Leidse Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk maakt vandaag een imposante sprong voorwaarts. Een supergrote hijskraan legt de gerenoveerde brug vandaag op zijn plek. Het leed voor verkeersdeelnemers is daarmee nog niet ten einde. De afrondende werkzaamheden duren nog minimaal tot 14 augustus.

Naast het wegverkeer heeft ook het verkeer op het water deze week overlast. Tijdens het terugleggen van de brug is de doorgang voor schepen en boten van maandag 25 juli tot en met woensdag 27 juli niet mogelijk. Op 13 en 14 augustus wordt de brug handmatig getest en is er geen verkeer mogelijk over de brug en ook niet over het water. Twee weken later wordt de brug nogmaals getest op afstand vanuit de bedieningscentrale. Ook dan is de brug weer gesloten en heeft ook het vaarverkeer geen toegang.

De Wilhelminabrug valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland. Alle provinciale bruggen worden elke twaalf jaar onder handen genomen en deze zomer was de Wilhelminabrug aan de beurt. Vanaf maandag 29 augustus is de brug weer helemaal klaar voor gebruik.

Tot die tijd wordt autoverkeer omgeleid via de Lammenschansweg en Persant Snoepweg en fiets- en voetgangersverkeer via de Julius Caesarbrug.