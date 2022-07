Als het aan Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en DGI Ventures (DGI) ligt, wordt nog dit jaar begonnen aan de realisatie van een groot vakantiepark. Het voormalige zandwingebied is al jaren een populaire plek waar inwoners uit de hele regio komen zwemmen, surfen, zeilen, paardrijden of gewoon zonnen. Niet zo gek dus dat iedereen een mening heeft over de plannen die grotendeels al zeventien jaar geleden werden gemaakt.

Vooralsnog is er vooral veel weerstand. Veel mensen horen nu pas over de plannen en zijn geschrokken. De ontwikkelaars begrijpen de commotie, maar wijzen erop dat al in de aanloop naar de vaststelling van het plan in 2005 alle omliggende gemeenten uitgebreid zijn betrokken. "Ook inwoners hebben toen gebruik kunnen maken van alle inspraakmogelijkheden", zegt Marius Heijn van KWV. Hij geeft wel toe dat dat inderdaad al lang geleden is. "Maar in 2010 heeft de Hoge Raad nog eens herbevestigd dat dit deel van het gebied bestemd is voor intensieve recreatie. De rest is voor de natuur met bijvoorbeeld de Vogelplas."

Ook Peer de Rooij van DGI snapt de commotie, maar probeert de pil voor de tegenstanders te verzachten: "Het gebied is 300 hectare, op slechts 22 daarvan komen de recreatiewoningen." De Rooij belooft dat het zeker geen grote plak asfalt wordt, maar een gebied dat groen en landschappelijk wordt ingericht. "En we gaan ook twee hectare water toevoegen", vult Heijn aan. "Met oevers en rietkragen waar ook weer nieuwe fauna zich kan vestigen."

En die tegenstanders lijken steeds meer steun te krijgen. Dat blijft onder meer uit de inmiddels meer dan 15.000 mensen die de petitie van Burgerinitiatief Voorschoten de afgelopen twee weken hebben getekend. Hiltje Haasjes van het burgerinitiatief heeft inmiddels ook een document met alle zorgen naar de verschillende betrokken gemeenteraden gestuurd. Daarin wordt gewezen op het ontbreken van garanties met betrekking tot verlies aan groen en de verplichting tot compensatie van natuurwaarden. Ook twee op te werpen geluidswallen tot ruim twaalf meter ontbreken volgens het burgerinitiatief in de plannen. "Bovendien worden die opgetrokken uit vervuilde grond met daaroverheen één meter schonen grond. Wat doet dat met de gezondheid van spelende kinderen en de waterhuishouding als het verzakt?"

Op 21 september organiseert de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten voor de gemeenteraadsleden een informatiebijeenkomst over de plannen. Daarbij is ook de ontwikkelaar uitgenodigd. Vooruitlopend op die bijeenkomst heeft de PvdA Voorschoten alvast een hele serie vragen gesteld over de plannen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het gebied na de realisatie van het vakantiepark. Ook wordt de Rietpolderweg verlegd en de PvdA wil weten wie daarvoor de kosten draagt. Andere vragen gaan over aantallen te kappen bomen, het herplanten van bomen, geluidsoverlast en stikstof. Voor wat betreft dat laatste is de PvdA bang dat de bouw van de recreatiewoningen van invloed zal blijken te zijn op de bouw van gewone woningen in Voorschoten.