ZZ Leiden speler Jhonathan Dunn vertrekt naar het Duitse MHP Riesen Ludwigsburg en keert dus niet terug bij Zorg en Zekerheid Leiden. Dunn maakte in het seizoen 2020-2021 zijn debuut in Nederland voor Landstede Hammers. In juli 2021 werd hij voor één seizoen vastgelegd door Zorg en Zekerheid Leiden.

Dunn speelde 68 wedstrijden voor de Leidse formatie. In totaal kwam de forward uit op een score van 990 punten. 152 van zijn scores vanuit het veld kwamen van buiten de driepuntslijn. Het was al enige tijd bekend dat Dunn in de belangstelling stond van een aantal Duitse clubs. Nu is duidelijk dat de 24-jarige Amerikaan een contract heeft getekend bij de nummer vier van Duitsland. De 1.93 meter lange Amerikaan had zich in de wedstrijden van de FIBA Europe Cup tegen de Duitse clubs al in de kijker gespeeld.