Een kat die begin deze maand onder verdachte omstandigheden werd gevonden bij de IJsselmeerlaan in de Leidse Merenwijk is vermoedelijk op een niet natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de Leidse politie die een onderzoek is gestart naar de dood van het huisdier.

De kat werd in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 juli rond 0.30 uur aangetroffen op de IJsselmeerlaan. De politie zoekt nu mensen die toen iets vreemds hebben gezien tussen zaterdag 2 juli 2022 rond 10.00 uur 's morgens en zondag 3 juli 2022 rond 0.30 uur in de omgeving van de IJsselmeerlaan dat te maken kan hebben met het overlijden van de kat. Getuigen of mensen die meer weten kunnen bellen met 0900-88 44 of langskomen bij een politiebureau in de buurt.