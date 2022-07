In een woning aan de Maresingel in Leiden is brand uitgebroken. De brandweer is momenteel aan het blussen. De brandt woedt in het dak aan de achterzijde van de woning.

Al snel werd de brand opgeschaald en kwamen er meer voertuigen naar de Maresingel. Om het vuur te kunnen bestrijden, hebben brandweerlieden het dak opengebroken. Dakpannen werden verwijderd en ook brandende delen van het dak zijn weggehaald. Om binnen te komen werd ook de deur opengebroken.

De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden aan het dak.