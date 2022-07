De leden van de Ronald McDonald Business Breakfast (RMBB) hielden hun maandelijkse ontbijt dit keer niet bij een van de deelnemende bedrijven maar in het Ronald McDonald Huis zelf. De afgelopen twee jaar gingen veel ontbijtsessies niet of in aangepaste vorm door, vanwege de geldende coronamaatregelen. Sinds kort zijn de ontbijten weer in de reguliere vorm opgestart.

Eens per jaar wordt tijdens het ondernemersontbijt een cheque uitgereikt aan het bestuur van het Ronald McDonald Huis Leiden. Vorig jaar ging dat niet door, maar nu werd het dubbel en dwars goedgemaakt met een hoger totaalbedrag dan ooit. In plaats van één gezamenlijke cheque, RMBB-voorzitter Danny Douwes was die zogenaamd vergeten, kwam het ene na het andere lid met een eigen cheque naar voren.

Huismanager Nancy Haanappel, haar assistent Jennifer Blogg en voorzitter Ernst van Win werden bedolven onder de cheques. In plaats van één grote cheque werd nu stukje bij beetje duidelijk om welk bedrag het ging. RMBB-penningmeester Raymon Lubbers telde de bedragen op en kwam op een totaalbedrag van 20.750 euro.

In het Ronald McDonald Huis kunnen ouders, broertjes en zusjes verblijven waarvan een kind in het nabijgelegen LUMC is opgenomen. Met name als ze te ver weg wonen om heen en weer te reizen. In het huis kunnen ze redelijk zelfstandig verblijven. Zo is er gelegenheid om zelf te koken, een wasje te draaien en voor broertjes en zusjes is er voldoende speelgelegenheid.