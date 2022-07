Komende maandag wordt het brugdek van de Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk weer op zijn plek gehesen. Dat betekent niet dat de werkzaamheden aan de brug dan ook zijn afgerond. Die duren nog tot en met 14 augustus. Zo lang blijft de brug nog dicht voor autoverkeer.

De enorme kraan en het brugdek zijn donderdagmiddag Leiden binnen gevaren. Maandagmorgen tussen 8.00 en 11.00 uur wordt het gerestaureerde wegdek dan weer op z'n plek gelegd. Tijdens die operatie is het Rijn-Schiekanaal gestremd voor de scheepvaart.

De afgelopen weken is het brugdeel helemaal gerenoveerd en opnieuw geschilderd. Dat is nu klaar en dus kunnen de overige werkzaamheden worden uitgevoerd als het brugdek weer op zijn plek ligt. Half augustus wordt de brug weer opengesteld, maar in het weekeinde van 27 en 28 augustus gaat de brug nog een keer dicht voor zowel vaar- als wegverkeer. De brug wordt dan op afstand getest,

Open brug



Op woensdag 3 augustus houdt de provincie een open avond op de bouwplaats van de Wilhelminabrug. Publiek is dan van 18.30 tot 20.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden. Onder andere die aan de hameitorens en de brugkelder. De technische mensen van aannemer Hollandia Services zijn dan aanwezig en verzorgen rondleidingen en beantwoorden vragen. Geïnteresseerden moeten zich vooraf wel even aanmelden via de website.