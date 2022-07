Vanaf begin augustus vangt de gemeente Leiden ongeveer 45 vluchtelingen op in een voormalig schoolgebouw aan de Lammenschansweg. De afgelopen weken is het gebouw verbouwd en bewoonbaar gemaakt. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing.

"U kunt erop rekenen dat de gemeente maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast verloopt", schrijft wethouder Julius Terpstra in een brief aan omwonenden.

De noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen maakt deel uit van het project Lorentzhof. De opvanglocatie is beschikbaar voor de periode van maximaal drie jaar. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de vluchtelingen uit Oekraïne die hele periode gebruikmaken van het gebouw. "Voor nu is het uitgangspunt dat de vluchtelingen hier gedurende in ieder geval één jaar opgevangen worden", aldus Terpstra.

De planning is dat de herontwikkeling van het gebied in 2025 van start gaat. Daarbij worden de bestaande gebouwen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het eerste deel van het project was het ombouwen van de voormalige meisjesinternaat Sint Lidwinahuis, net om de hoek aan de Zoeterwoudsesingel. Daar werden woningen in het bestaande gebouw gerealiseerd. Dat project kreeg de naam Karakter en werd in 2019 opgeleverd.

Vrijwilligers



Mensen die als vrijwilliger willen helpen bij het schoonmaken en inrichten van het pand zijn welkom op 27 of 28 juli. Aanmelden kan bij Paul Verheijen op nummer 06 409 91 577.

Ook het langsbrengen van bruikbaar tuinmeubilair of buitenspeelgoed kan, na bevestiging, op 26, 27 of 28 juli.