In het Rijksmuseum van Oudheden zijn 25 Leidse boeken te zien die een bepalende invloed hebben gehad op het hedendaagse denken. Ze zijn van beroemdheden die in Leiden woonden of werkten, zoals Boerhaave, Linnaeus, Von Siebold en Einstein. Ook zijn er boeken van anderen bij die in Leiden werden uitgegeven en gedrukt.

Een daarvan is de eerste volledige zee-atlas uit het einde van de 16e eeuw, gedrukt door Christoffel Plantijn in Leiden. Deze publicatie zorgde ervoor dat er voortaan veiliger werd gevaren. Daarop sluit 'De vrije zee' van Hugo de Groot uit 1609 aan, toonaangevend voor het denken over internationaal recht. Hij schreef het op verzoek van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

De Italiaanse geleerde Galileo Galilei (1564-1642) had een conflict met de paus en kreeg een publiceerverbod. Toch lukte het om zijn boek over de noodzaak van wetenschappelijke experimenten te laten verschijnen bij de Leidse uitgever Elzevier.

Themavitrines belichten de opkomst van de Leidse universiteit en haar bibliotheek en de rol van drukkerijen. Ook is er aandacht voor de plaats van vrouwen en mensen van kleur in de wetenschap.

Eerste vrouw

Zo is daar het proefschrift uit 1641 van de eerste vrouwelijke student van Nederland, Anna Maria van Schurman. Daarin betoogt ze dat vrouwen net zo geschikt voor kunst en wetenschap zijn als mannen. Uit 1742 stamt de verhandeling van de zwarte predikant Jacobus Capitein. Hij verdedigt daarin de slavernij als niet strijdig met het christendom.

Welk van de 25 boeken heeft volgens jou de meeste invloed gehad? Is dat het boek over de werking van een klok van Christiaan Huygens of toch de Bijbelvertaling? Hun mening mogen bezoekers geven op een stembiljet. Ze kunnen bovendien andere titels aanvoeren, die in de selectie eigenlijk niet zouden mogen ontbreken.

Zomertentoonstelling



Deze zomertentoonstelling toont 'de sterke band van de boeken met de academische geschiedenis van de stad Leiden, vanaf de oprichting van de universiteit in 1575 tot nu'. Alle publicaties zijn afkomstig uit de collectie van Universitaire Bibliotheken Leiden. 'Books that made History' loopt nog tot 4 september.