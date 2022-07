In Holland Rijnland daalde het aantal WW-uitkeringen in het eerste half jaar van 2022 ongeveer even sterk als in 2021. Dit jaar met 15 procent, vorig jaar was dat 14 procent. In 2020 zorgde de pandemie nog voor een stijging met 37 procent.

Medio 2022 verstrekt UWV ruim een vijfde minder WW-uitkeringen dan eind 2019. In 2022 nam het aantal opstaande vacatures met 74 procent toe. De arbeidsmarkt kreeg in 2022 voor het eerst de typering 'zeer krap'. Om hun vacatures te vervullen moeten werkgevers meer moeite doen en hebben werkzoekenden meer kans op een baan als zij de vereiste kwaliteiten hebben of kunnen verwerven.

UWV verstrekte eind juni 2022 in Holland Rijnland 4.510 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 1 procent (-44 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 33,7 procent (-2.290). Het afgelopen anderhalf jaar daalden de WW-uitkeringen bijna continu door het economisch herstel dat in 2021 intrad en de kansen die daardoor ontstonden voor werkzoekenden. Omdat er steeds minder werkzoekenden met recente werkervaring zijn, is er in 2022 voor het eerst sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, waarin werkgevers grote personeelstekorten ervaren. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Holland Rijnland 1,4 procent in juni 2022 en dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent.