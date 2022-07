Een jongetje is woensdagavond rond 18.00 uur op de Steenstraat in Leiden aangereden door een fietsbezorger. Dat gebeurde bij het oversteken van de weg. Het is nog niet duidelijk wiens fout er aan de aanrijding ten grondslag lag. Dat wordt nog verder uitgezocht.

Hoewel de bezorgfiets de jongen met flinke snelheid omver reed, bleek uit onderzoek door het ambulancepersoneel dat hij aan de botsing geen letsel van betekenis had overgehouden. Hij kon daarom gewoon met zijn ouders mee naar huis.

Voor omwonenden en bedrijven in de straat zat de schrik er even goed in. Het ongeluk gebeurde op bijna dezelfde plek als waar in juni vorig jaar de zevenjarige Doris bij een noodlottig ongeval om het leven kwam.