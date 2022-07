De energiecentrale van Uniper in Leiden draait niet op gas uit Rusland. Uniper Benelux maakt zich daarom geen zorgen over de continuïteit van de energieproductie voor Leiden. Dit ondanks de problemen waarin het Duitse moederbedrijf verkeert.

Dit antwoordt Iris Olivier, woordvoerder van Uniper Benelux, op vragen van Sleutelstad naar aanleiding van berichten over Uniper Duitsland. Dat heeft steun gevraagd bij de Duitse staat. Het Russische gasbedrijf Gazprom levert aan onze oosterburen aanzienlijk minder gas dan voorheen en er zijn ook speculaties dat de Russische gaskraan verder wordt dichtgedraaid.

“Het klopt dat Uniper SE, ons moederbedrijf, momenteel in zwaar weer zit. Over de gesprekken tussen Uniper SE en de Duitse staat kan ik geen uitspraken doen anders dan dat dit constructieve gesprekken zijn”, aldus Olivier. “Uniper is voor het Duitse energiesysteem zeer relevant en dat onderkent de Duitse overheid ook.”

Volgens Uniper Benelux, dat ook de energiecentrale in Leiden beheert, zijn er momenteel geen zorgen over bijvoorbeeld de levering van gas in Leiden: “De centrale in Leiden produceert warmte en elektriciteit en zal dat de komende periode ongewijzigd blijven doen.” Ook blijft Uniper onveranderd toewerken naar haar doel om in 2035 nagenoeg CO2 neutraal energie te produceren. “Die strategie hebben wij ook voor de energiecentrale in Leiden”, zegt mevrouw Olivier.

Groot belang

De centrale produceert dus zowel elektriciteit als warmte en is van groot belang voor de energievoorziening in Leiden. Veel huishoudens in Leiden ontvangen warmte die is geproduceerd in de centrale aan de Langegracht. De energiecentrale in Leiden heeft een beeldbepalende schoorsteen, opgeleverd in 1952. Onder Leidenaren staat hij bekend als de Lichtfabriek. Nu Uniper veel in het nieuws is, zijn er inwoners die zich afvragen of zij straks nog warmte en elektriciteit zullen krijgen.