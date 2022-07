Kortsluiting in de koelkast was woensdagmiddag de oorzaak van een woningbrand in de Helena Verburgstraat in de Leidse Stevenshof. Daarbij is veel schade ontstaan aan het huis.

Bij de brand die even na 14.00 uur werd ontdekt, kwam ook veel rook vrij. De brandweer rukte met veel wagens en materieel uit en kon de brand wel snel onder controle krijgen.