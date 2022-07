De organisatie achter het burgerinitiatief 'Stop Motolawaai Leiden' is een flyeractie gestart om meer mensen ertoe te bewegen zich bij de gemeente Leiden te melden als ze overlast ondervinden van motorlawaai.

Al jaren wordt door heel Nederland actie gevoerd tegen de geluidsoverlast die motoren soms produceren. "Wij doen dat in Leiden en omgeving. Al jaren vragen wij het gemeentebestuur van Leiden om iets aan die herrie te doen. We worden steeds weer afgescheept met het argument dat er te weinig klachten zouden binnenkomen", zegt Ap Zwinkels die zich hier al enkele jaren mee bezig houdt. "En dat terwijl men weet dat honderden bewoners ons initiatief steunen."

Volgens Zwinkels is motorlawaai bijna altijd onnodig en daarmee strafbaar. "Maar de politie doet er niets aan. Ze geven er te weinig prioriteit aan. En de gemeente wil er tot nu toe ook niet met de politie over gaan praten. Intussen worden de bewoners er knettergek van. Indirect nemen de gemeente en de politie op deze manier de strafbare motorijders in bescherming. Leiden wil zelfs geen proef met politiehandhaving houden."

Het meest concrete dat het burgerinitiatief inmiddels wel heeft bereikt is het opnemen van een categorie 'motorlawaai' in het gemeentelijke meldingssysteem. "Dat is gebeurt na een aangenomen motie van D66 Leiden", vertelt Zwinkels. "Het is nu voor de gemeente dus in elk geval makkelijker geworden om meldingen over motorlawaai (inclusief lawaai van personenauto's) te tellen. Zwinkels roept iedereen daarom opnieuw op om motorlawaai te melden. "Met z'n allen moeten er aan het eind van 2022 toch zeker 1000 meldingen kunnen zijn ingediend", denkt hij.