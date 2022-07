ggz Rivierduinen organiseert ook dit jaar weer een tweedaagse zomercursus 'Plezier op School' voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die geplaagd en gepest zijn op de basisschool of andere problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten. Sleutelstad sprak Eva van der Zee, preventietrainer bij ggz Rivierduinen, over deze cursus in het radioprogramma De avond met Robbert.

"We willen met deze cursus bereiken dat kinderen met veel plezier starten aan hun middelbareschooltijd", vertelt Van der Zee. "De training is gemaakt om kinderen meer zelfvertrouwen te geven. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze een praatje maken. En we helpen ze met positief denken. De training wordt gehouden op de middelbare school zodat de kinderen meteen kunnen oefenen met een klas binnenkomen. En je kan daar natuurlijk ook oefenen met een schoolplein." "De kinderen gaan vaak naar een andere middelbare school. Na zes weken hebben we altijd een terugkommiddag. Dan zien de kinderen elkaar weer. We horen dan de succesverhalen", aldus Van der Zee. De cursus vindt plaats op 18 en 19 augustus 2022. De cursus is bedoeld voor kinderen uit Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het aanmelden gaat via een aanmeldformulier op de website van Rivierduinen.