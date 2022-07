Bezoekers van de coronatestlocatie in Leiden wordt de komende tijd gevraagd of ze naast een PCR-test ook een blaastest willen doen. Door de uitslagen van de blaastest te vergelijken met die van de PCR-test, wordt gekeken hoe betrouwbaar de blaastest is voor het opsporen van corona.

Voor de test moeten deelnemers drie keer in een pijpje blazen. Binnen een paar minuten is dan de uitslag bekend. "De blaastest is minder belastend voor mensen", zegt Johan Jongsma, van Eurofins Clinial Diagnostics, het laboratorium dat deze blaastest initieert. "Als de blaastest betrouwbaar blijkt, kunnen hiermee groepen zoals bedrijven en evenementen laagdrempelig en snel worden getest op COVID-19." De medewerking van bezoekers is op vrijwillige basis. De studie stopt als er 500 positieve PCR-testen vergeleken zijn met de uitkomsten van de blaastesten. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden