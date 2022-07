Brandende hooibalen zorgen voor flink wat rook in de bocht van de Willem van der Madeweg, ter hoogte van het einde van de N11. Door de wind heeft het verkeer weinig last van de rook, die trekt naar polderpark Cronesteyn.

De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken omdat er vlak bij de hooibalen een gasbrander is gevonden. Een van de rijstroken is afgezet zodat de brandweer het vuur sneller onder controle kan krijgen.

Rijkswaterstaat zet een kraan in om de hooibalen af te voeren.