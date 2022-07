Museum de Lakenhal heeft de namen bekendgemaakt van de kunstenaars die deelnemen aan de Kunstroute. Die vindt dit jaar plaats op 24 en 25 september.

De Kunstroute begon in 1994 als het initiatief van één kunstenaar. Het biedt een kijkje achter de schermen bij professionele hedendaagse kunstenaars en een blik op de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst in Leiden. Ook is er aandacht voor het kunstzinnige workshop- en cursusaanbod.

Museum De Lakenhal is nu de organisatie achter de Kunstroute, die voert langs ateliers, galeries, kunstenaarsinitiatieven en bijzondere (tijdelijke) kunstprojecten. Het is een podium voor beeldende kunst in alle soorten en maten: van schilderkunst tot keramiek, van fotografie tot design, van sieraden tot performances.

De tientallen deelnemende kunstenaars zijn zowel op zaterdag 24 als op zondag 25 september aanwezig om toelichting te geven op hun werk. Zo is daar Clazien Juffermans die in ARS aan de Pieterskerkgracht keramiek en glas toont. Henk Hannemann neemt deel met zijn 'collages van Weemoed en Verlangen'. Op de Hooglandse Kerkgracht laat Kunstmarkt 'Kunst onder de bomen' met 30 kramen een zeer divers aanbod van lokale kunstenaars zien.

De openingstijden van de Kunstroute op beide dagen zijn van 12.00 tot 18.00 uur. Als startpunt wordt Museum de Lakenhal aanbevolen, hier ligt ook een plattegrond van de Kunstroute. Op de website van het museum staat ook een kaart met de deelnemende locaties en kunstenaars.