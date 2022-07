Bij camping Groene Hart Recreatie in Oud Ade is maandag aan het begin van de avond een chalet volledig in vlammen opgegaan. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand op de camping die op de grens van Leiderdorp en Oud Ade ligt, woedt onder de hoogspanningsmasten ter plaatse. De brandweer heeft opgeschaald naar 'middelbrand' omdat men moeite had om aan voldoende bluswater te komen.