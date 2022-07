De Reuzepenisplant in de Leidse Hortus Botanicus is na drie dagen uitgebloeid. Voor de mensen die het hebben gemist komt er deze zomer nog een herkansing. Over een paar weken komt er nog een tweede exemplaar van de Amorphohallus titanum in bloei.

Vanwege de bloei was de Leidse Hortus tot 21.00 uur open. De bijzondere verschijning, de plant bloeit maar eens in de tien tot vijftien jaar, was de afgelopen dagen ook de reden dat het extra druk was in de hortus. Behalve de zeldzame bloei staat de penisplant ook bekend om zijn stank. Het ruikt naar rottend vlees, braaksel en een vuilnisbak die lang in de zon heeft gestaan. Dat is omdat de plant vliegen wil aantrekken voor de bestuiving.

Het is het tweede jaar op rij dat de Leidse Hortus een bloeiende penisplant heeft. Dat is volgens de kaschef van de hortus onder andere te danken aan vrijwilliger Rutmer, die zich heeft toegelegd op de verzorging van de penisplanten. Hij maakt een speciaal mestmengsel waar de planten het dus goed op doen.