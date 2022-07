De Pieterskerk Leiden gaat op zoek naar jong orgeltalent voor de positie van junior organist-in-residence. Daarvoor wordt door de Leidse Pieterskerk een orgelmasterclass georganiseerd in twee delen. De junior organist-in-residence wordt aangesteld voor een periode van maximaal twee jaar.

Er zijn vier plekken beschikbaar voor de masterclasses, waaruit uiteindelijk de junior organist-in-residence wordt gekozen. Er zijn een aantal criteria om aan te kunnen melden voor de masterclass. Zo mogen deelnemers in 2023 maximaal 30 jaar oud zijn, moeten ze in het bezit zijn van een bachelor orgel en moet er een visiestuk en een aantal opnamen van eigen orgelspel worden ingestuurd.

Aanmelden via de website is mogelijk vanaf 1 augustus. De deadline is op 19 september. De selectie van de deelnemers vindt plaats voor 1 oktober 2022. Het eerste deel van de masterclass is van 11 tot en met 14 november 2022. Deel twee vindt plaats van 3 tot en met maandag 6 maart 2023.

Tijdens de masterclasses worden beide orgels van de Pieterskerk Leiden bespeeld: het Van Hagerbeer orgel en het Thomas Hill orgel. Senior organist-in-residence Léon Berben verzorgt de orgellessen aan de deelnemers en begeleidt de jonge organisten artistiek. De professionals van de Pieterskerk Leiden geven in samenwerking met Verschueren Orgelbouw een workshop over het beheer van de orgels. Ook het aanvragen van subsidies is onderdeel van het curriculum.