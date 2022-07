Leiden staat in de lijst van nationale congresbestemmingen op plek 4. Dat maakt het Leiden Convention Bureau bekend. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de International Congress and Convention Association (ICCA). Nummer één blijft Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Een jaar eerder stond Leiden nog op de vijfde plaats.

Op de ICCA ranglijst staan wereldwijd duizend steden die in 2021 internationale congressen gepland hadden staan. ICCA hanteert strenge criteria om met een congres op de ranglijst te komen. Zo moeten er minimaal vijftig deelnemers zijn, moet een congres op reguliere basis georganiseerd worden en moet het tussen tenminste drie landen rouleren.

Door corona gingen veel congressen niet door of werden online of hybride gehouden. Om steden en landen onderling te kunnen vergelijken ontwikkelde ICCA de 'Destination Perfermance Index' (DPI), waarin inspanningen van congressteden erkend en beloond worden met betrekking tot het winnen van het oorspronkelijke bod, COVID-19-beleid, aanpassingsvermogen en technologische mogelijkheden om evenementen ter plaatse om te zetten in virtuele of hybride evenementen. Daardoor werd de bedrijfscontinuïteit behouden.

Leiden telde vorig jaar vijftien internationale congressen die voldoen aan de eisen van ICCA en staat hiermee wereldwijd op plek 109. In 2019 was dat nog plaats 150. Op Europees niveau behaalt Leiden plek 68. Nederland doet het wereldwijd goed met een twaalfde plaats op de ranglijst met 226 internationale congressen op jaarbasis. Die lijst wordt aangevoerd door de USA.

Manager Corine van der Ceelen van het Leiden Convention Bureau is blij met het resultaat: "De stijging op de lijst is een beloning voor onze inspanningen. Naast deze vijftien ICCA congressen in 2021, mocht Leiden nog eens 23 (internationale) congressen verwelkomen. Dat zet de teller op totaal 38 internationale congressen in 2021."

Dat Leiden het goed doet op de congresmarkt, legt de stad geen windeieren. Deelnemers aan internationale congressen besteden gemiddeld tussen de 300 en 400 euro per dag. Hiervan belandt ruim 70 procent in de lokale economie. Het is geld dat wordt uitgegeven in de horeca, musea en detailhandel. De 38 congressen die afgelopen jaar in Leiden hebben plaatsgevonden, zijn daardoor goed voor een economische spin-off van ruim tien miljoen euro voor Leiden en de regio. "Daarnaast heeft het ons zeker geholpen in de profilering naar Leiden, European City of Science dit jaar", zegt van der Ceelen. "Het jaar 2022 breekt alle records in aantallen congressen. Ruim zeventig congressen en 8000 deelnemers zijn of worden dit jaar in Leiden verwacht."