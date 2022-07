Al honderd bedrijven uit de Leidse regio hebben een voucher aangevraagd voor digitalisering binnen hun bedrijf. Voor het beter vindbaar maken van hun website, voor automatisering van hun salarisadministratie, het invoeren van een reserveringssysteem of verbeteren van hun cyber security.

De derde en laatste ronde van het project 'Laat digitalisering voor je werken' start op maandag 1 augustus om 12.00 uur. Via de website van Economie071 zijn dan vijftig vouchers beschikbaar. Hiermee kunnen ondernemers tot 1.000 euro terugkrijgen van hun investering in digitalisering.

Bedrijven die gebruik willen maken van de voucher wordt aangeraden om hun aanvraag te bespreken met een coach die beschikbaar is vanuit het initiatief. "Met een van onze coaches kun je de mogelijkheden doornemen die werken voor jouw bedrijf. Ook denken ze mee met de uitvraag van de offerte, waardoor de kans groter is dat de aanvraag wordt goedgekeurd", zegt projectleider Dwayne van der Klugt. Een afspraak inplannen kan via Economie071.

Op donderdag 29 september wordt de kennis en ervaring van deelnemende bedrijven gedeeld. Van der Klugt: "Voor ondernemers die nog twijfelen over wat digitalisering voor hen kan betekenen, is dit een ideale gelegenheid om voorbeelden van collegabedrijven te zien die al een voucher hebben benut. We willen zo de drempel voor het aanvragen van een voucher zo laag mogelijk te maken."