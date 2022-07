De Leidse brandweer is afgelopen weekeinde maar liefst drie keer in actie gekomen om dezelfde jonge meeuw te redden die uit het nest was gevallen. Het ging steeds om een nest op het dak van een woning in de Lombokstraat in de Kooi.

Zaterdagavond werd de brandweer voor de eerste keer gebeld. Een meeuwenkuiken was toen in een dakgoot gevallen. Zondag gebeurde aan het begin van de middag vrijwel hetzelfde. Het meeuwenkuiken was nu aan de andere kant van het dak in een dakgoot terechtgekomen. Amper een uur later moest de brandweer opnieuw uitrukken naar hetzelfde adres. De laatste keer is de meeuw uit de dakgoot gehaald en achter een bouwhek op de grond gezet.

Zondagavond was het opnieuw raak. Ditmaal was een wat ouder jong in de problemen gekomen bij winkelcentrum de Luifelbaan. Ook hier wist de brandweer het dier uit de benarde positie te bevrijden.