Het Leidse Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil lijsttrekker en fractievoorzitter worden van de Eerste Kamerfractie van D66. Dat maakte hij enkele dagen geleden bekend. Om voor die functie in aanmerking te komen moest hij in eerste instantie voldoende steunbetuigingen binnenhalen van betalende partijleden.

Het ging daarbij om 272 stemmen en die waren binnen enkele uren binnen. "De teller staat nu geloof ik al ruim boven de vierhonderd", vertelde Van Meenen vrijdagmiddag in het Sleutelstad-programma Nieuws071.

"Ik sta voor politieke kalmte en inhoudelijke scherpte. Daar zet ik mijn levenservaring, leraarschap en leiderschap graag voor in", aldus vat Meenen zijn motivatie bondig samen. "Maar het heeft ook wel te maken met de enorme werkdruk die het Tweede Kamerlidmaatschap met zich meebrengt", geeft hij toe. "Ik ben nog lang niet klaar met de politiek. Maar over een maand krijg ik voor het eerst AOW en als ik nog tien jaar door wil, dan moet dat wel op een wat normalere manier in plaats van de zesenhalve dag per week die ik er nu aan kwijt ben."

Vrijdag werd overigens bekend dat ook Carlo Moonen zich heeft opgeworpen voor het lijsttrekkerschap van D66. Moonen maakt al deel uit van de Eerste Kamerfractie. Of Moonen (al) voldoende steunbetuigingen heeft opgehaald om de strijd van Van Meenen aan te gaan is nog niet bekendgemaakt. Moonen en eventuele andere kandidaten hebben overigens nog tot eind augustus om zich te melden. Pas dan is er een interne verkiezing over het lijsttrekkerschap.

Op de vraag of Van Meenen ook de Eerste Kamer in wil als hij geen lijsttrekker wordt, wil hij nog geen antwoord geven. "Laat ik nou eerst maar eens deze strijd maar eens winnen. Ik wil het graag in die rol doen."