De volgende editie van de Leiden Marathon wordt gehouden op 13 en 14 mei 2023. Op zaterdag wordt er gewandeld en op zondag kunnen hardlopers mee doen aan de 5, 10, 21 of 42 kilometer. Ook wordt dan de Kidsrun gehouden.

De Leiden Marathon kondigt ook een nieuwe hoofdsponsor aan: de komende drie jaar heet de halve marathon in Leiden de 21 van Bunnig & Partners. Voorzitter Tjeerd Scheffer is erg gelukkig met dit Leidse bedrijf als een van de topsponsors: "Bunnig & Partners is al vele jaren trouwe sponsor van ons mooie hardloopfeestje, maar was nu toe aan het grotere werk. Er zijn veel fervente hardlopers binnen het bedrijf, dus past de halve marathon goed bij deze accountants."