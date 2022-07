In het LUMC is door middel van stamceltherapie het leven gered van baby Yanis. De behandelmethode is nieuw. Yanis is de eerste patiënt waarvan de artsen in het ziekenhuis de stamcellen succesvol 'repareerden'. De unieke stamceltherapie is door specialisten van het LUMC zelf ontwikkeld.

De baby is geboren met de Rag 1-SCID afwijking. Hierdoor werkte zijn afweersysteem niet en kan een verkoudheid al fatale gevolgen hebben. Kort na zijn geboorte is de behandeling gestart. De artsen melden, nu tien maanden later, dat therapie succesvol is en dat Yanis, dankzij stamceltherapie, weer een goed werkend afweersysteem heeft. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden