Burgemeester Lenferink sluit het bedrijfspand aan de Kenauweg 40 in Leiden voor een half jaar. Hier werd op 28 juni een handgranaat gevonden. Een dag later besloot de burgemeester al om het pand voor twee weken te sluiten. Dat wordt nu dus een periode van een half jaar.

Volgens de burgemeester is sluiting noodzakelijk om de openbare orde te herstellen en te bewaren. Naast het bedrijfspand aan de Kenauweg 40, gaat het ook om de adressen Kenauweg 38, Hadewychlaan 21 en 23.

Op het adres aan de Kenauweg staan bedrijven ingeschreven van Ibrahim Y. De 33-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale drugshandel en witwassen. Y. is eigenaar van meerdere woonhuizen. Een van deze woningen aan de Sparrenrode in Leiden is vorige week beschoten.

Y. is ook eigenaar van de eveneens met geweld geteisterde clubs Magnum in Zoetermeer en Blu in Rotterdam.