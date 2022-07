Op de parallelweg van de Willem de Zwijgerlaan in Leiden is donderdagmiddag een fietsster gewond geraakt na een aanrijding met een scooter. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Zowel de fiets als de scooter liepen door het ongeluk schade op.

De politie heeft de scooter meegenomen naar het bureau. Daar wordt op de rollerbank gekeken of deze te hard gaat. Als dat het geval is, wordt de scooter in beslag genomen en krijgt de bestuurder een proces-verbaal. Ook wordt er een melding gedaan bij de Belastingdienst van fraude of belastingontduiking, omdat het voertuig geschorst is.