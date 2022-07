De bruggen in de Leidse regio blijven ook tijdens de spits gewoon bediend worden. De gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp riepen eerder op tot overleg met de provincie Zuid-Holland en ook Voorschoten pleitte meermaals om een spitssluiting voor de bruggen. Die sluiting komt er niet en de oorzaak is eenvoudig: onderzoek wijst uit dat het dat het voor de reistijd van automobilisten niets uitmaakt of de bruggen wel of niet open gaan in de spits.

Al jaren dringen verschillende politieke partijen in Leiden, de VVD voorop, aan op maatregelen tegen de overlast die het wegverkeer ondervindt van de brugopeningen. Een deel van de bruggen is van de gemeente, een ander deel van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Leiden is daarom in overleg gegaan met de provincie over te nemen maatregelen. Ook twee Statenfracties stelden naar aanleiding daarvan vragen aan het provinciebestuur. Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland liet in antwoord daarop al weten dat de bruggen in de spits gewoon open blijven.

Toch zijn de afgelopen periode onderzoeken gedaan naar de effecten van de brugopeningen tijdens de ochtend- en de avondspits op de reistijd van het autoverkeer. Daarvoor is gebruik gemaakt van data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Er zijn vier bruggen meegenomen in het onderzoek. De Wilhelminabrug, de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug), de Lammebrug en de Hooghkamerbrug.

Nauwelijks verschil

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat de reistijden op de wegvakken aan weerszijden van de bruggen in de ochtend- en avondspits nauwelijks verschillen met de reistijden overdag. Met andere woorden: de overlast van een brugopening tijdens de spits is net zo groot als buiten de spits. Ook blijkt dat er geen direct verband is tussen de reistijd en de opening van een brug. “Op sommige dagen is de reistijd bij een brugopening hoger. Maar regelmatig komt het ook voor dat de reistijd ten opzichte van een dag of week eerder of later lager is, ook al is de brug dat uur geopend”, schrijft wethouder Ashley North van bereikbaarheid in een brief aan de Leidse gemeenteraad.

Factoren als de dag van de week, dinsdag en donderdag zijn drukkere dagen dan maandag, woensdag en vrijdag, de doorstroming bij de verkeerslichten, de drukte op de weg en verkeersongevallen zijn belangrijker voor de doorstroming van het autoverkeer. Een brugopening is slechts één van de vele factoren die de reistijd bepalen en dus kan niet worden geconcludeerd dat spitssluiting van de bruggen een positieve invloed heeft op de doorstroming van het verkeer.

Hersteltijd

Overigens heeft de provincie de afgelopen periode wel al een aantal maatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen. Zo geldt er bij de Wilheminabrug een spitssluiting voor de recreatievaart en wordt in de spits bij alle bruggen een hersteltijd van een half uur gehanteerd. Dat betekent dat de bruggen na een opening pas na dertig minuten opnieuw open mogen. Buiten de spits is dat een kwartier. Ook wordt ‘vaarweg- en wegmanagement’ toegepast. Zo wordt de opening van de Wilheminabrug en Leiderdorpsebrug nu op elkaar afgestemd.

Beroepsvaart wordt via de marifoon gevraagd welke route ze gaan varen, zodat de brugopeningen daarop kunnen worden afgestemd en een vlotte opening mogelijk is. Tenslotte loopt de campagne ‘Varen doe je samen’ waarbij de recreatievaart wordt geïnformeerd hoe ze bij bruggen moeten handelen. Bijvoorbeeld op snelheid blijven varen na het passeren van de brug zodat de volgende boten ook snel kunnen passeren.

Nog tot en met 14 augustus vindt er groot onderhoud aan de Wilhelminabrug in de Hoge Rijndijk plaats. In deze periode is de brug voor al het wegverkeer gestremd. Gezien de uitkomsten uit het verkeersonderzoek heeft Leiden met de provincie afgesproken de bruggen op de omleidingsroutes niet bij voorbaat tijdens de spitsen gesloten te houden. De verkeerssituatie wordt door zowel de gemeente Leiden als door de provincie gemonitord. Mocht blijken dat spitssluitingen alsnog nodig zijn dan worden deze in gezamenlijk overleg doorgevoerd.