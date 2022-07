Leidenaar Erwin D. (46) en zijn 47-jarige zwager Izaac C. uit Leiden moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt de gevangenis is. Tegen de familieleden is zeven jaar geëist voor hun aandeel in een drugslab aan de Klaverweideweg in Hoogmade, meldt mediapartner Omroep West. Hun DNA-sporen werden in het lab gevonden. Ook de zeventigjarige vader van C. hoorde een celstraf eisen: 2,5 jaar. De oudere man was volgens het OM de 'financiële man op de achtergrond'.

Bij een inval eind december 2019 stuitte de politie in het drugslab op 300 liter xtc en grondstoffen voor xtc, speed en crystal meth. Verdachte Erwin D. wordt daarnaast ook verweten betrokken te zijn geweest bij de invoer van 40 kilo cocaïne vanuit Colombia via de Rotterdamse haven.

Toen bij D. huiszoeking werd gedaan vond de politie 12.700 euro in contanten in een Louis Vuittontasje. Bij vader C. werd in zijn woning een bedrag van ruim 10.000 euro gevonden. Het Openbaar Ministerie denkt dat dit crimineel geld is. Zoon Izaac C. zou ook een drugslab hebben gerund in het Noord-Hollandse Berkhout.

'Woody Woodpecker'

De politie kwam het trio op het spoor omdat zij zogenaamde EncroChat telefoons gebruikten. Nadat enkele jaren geleden Franse veiligheidsdiensten deze versleutelde telefoons wisten te hacken hebben ook de Nederlandse opsporingsdiensten een schat aan criminele informatie naar boven weten te halen.

Toen er in december 2019 een partij met grondstoffen voor een drugslab vanuit Polen naar Nederland werd gebracht, kon de politie dan ook de hele operatie volgen en vaststellen welke rol D. in die transporten speelde. Uit de chatgesprekken op de telefoons leidde de politie af dat D. op EncroChat bekend stond onder de naam 'Woody Woodpecker'. Zijn zwager Isaac C. werd 'Zazzi Junior' genoemd en diens vader: 'opa Bos'.

'Heel normaal'

Het drietal wilde zelf helemaal niets over de zaak zeggen behalve over de grote bedragen contant geld die bij hun thuis zijn gevonden. Volgens D. en vader C, is het 'heel normaal' dat je met hoge bedragen contant geld op zak naar Duitsland gaat om daar een auto te kopen.

Voor het overige beriepen zij zich consequent op hun zwijgrecht. Hun advocaten vinden dat alle chatgesprekken via EncroChat onrechtmatig zijn verkregen en niet mogen meetellen voor het bewijs. 'Zonder dit bewijs stort de hele zaak als een kaartenhuis in elkaar,' aldus beide raadsmannen die vrijspraak voor hun cliënten bepleitten.

'Gevaar voor omwonenden'

De officier van justitie wees erop dat de drie verdachten in het verleden ook al zijn veroordeeld voor drugsdelicten. Verdachte C. junior bevond zich zelfs nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. De aanklager wil dat die voorwaardelijke veroordeling, tien maanden, nog bovenop de zeven jaar celstraf komt.

Volgens haar spelen rond dit drugslab niet alleen de bekende risico's van hard drugs maar door het vele chemicaliëngebruik waren er ook enorme gevaren voor omwonenden en natuur en milieu. Met name de drug crystal meth zou volgens de aanklaagster een 'vernietigende werking' hebben. De rechtbank doet op 26 juli uitspraak.