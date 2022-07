stichting @ease Leiden heeft tijdelijk een plekje op station Leiden Centraal. Jongeren van 12 tot 25 jaar die ergens mee zitten, kunnen bij het @ease-loket terecht om erover te praten. "Gewoon even binnenlopen of chatten op het station: zonder afspraak en gratis. Of het nu gaat over stress, eenzaamheid, er zitten jonge vrijwilligers om te luisteren en te helpen", legt een woordvoerder uit. Ze zijn elke dag op het station aanwezig tussen 13.00 en 17.00 uur tot vrijdag 15 juli.

"We zitten twee weken op station Leiden Centraal om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van jongeren", vertelt Léon Chiata. "Bij @Ease geven we jongeren een luisterend oor. Jongeren zijn hier al langs geweest voor een gesprek of om te vragen of ze vrijwilliger kunnen worden. Ook leggen we mensen uit wat we precies doen. We proberen jongeren duidelijk te maken dat we er voor ze zijn. Tijdens de introductiedagen van de universiteit gaan we flyeren."

@Ease maakt op het station gebruik van een winkeltje dat tijdelijk leeg staat. De stationsmanager geeft maatschappelijke instanties de gelegenheid de ruimte korte tijd te gebruiken voor een pop-up tot dat een commerciële gebruiker gevonden is. Iedere maandagmiddag staan vrijwilligers voor jongeren klaar in het pand van Lumen op Hooigracht 12 tussen 15.30 en 18.30 uur voor een praatje, advies of doorverwijzing.