In de Hortus botanicus Leiden gaat de Amorphophallus titanum bijna bloeien. Deze Reuzenaronskelk, ook wel bekend als de Reuzenpenisplant, bloeide in 2009 voor het laatst. Dit is een andere, nog grotere soort dan het exemplaar dat in oktober 2021 bloeide, laat een woordvoerder van de Hortus weten.

Amorphophallus titanum oftewel de Sumatraanse reuzenaronskelk is bekend en berucht vanwege de immense, tot meer dan 3 meter hoge bloeiwijze, die een penetrante aasgeur verspreidt. Eerst komt een vlezige bloeikolf (spadix) omhuld door een schedevormig schutblad (spatha) op, die zich na enkele dagen opent. In de bloeiwijze, die zich onderaan de spadix bevindt, groeien zowel de mannelijke als vrouwelijk bloemen. Om zelfbestuiving te voorkomen, gaan eerst de vrouwelijke bloemen open. Twee dagen later volgen de mannelijke bloemen. Na de bloei komt vanuit de grote ondergrondse knol een groot enkel samengesteld blad op dat 4 meter hoog kan worden. Na een groeiperiode van bijna anderhalf jaar sterft het blad af en gaat de plant enkele maanden in rust. De volgende jaren produceert de plant weer een nieuw blad. Het blad is steeds ongeveer twee keer zo groot als het vorige blad. Met het bladgroen en het zonlicht maakt de plant voedsel dat op wordt geslagen in de knol. Na ongeveer tien tot vijftien jaar is er voldoende energie opgebouwd om weer te gaan bloeien. Wanneer de plant precies gaat bloeien is nog onduidelijk, maar dat dit binnen een week gaat gebeuren is volgens de Hortus 'zeer waarschijnlijk'.